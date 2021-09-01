Türkiye Karadağ karşılaşmasının sonucu 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde G grubu için oldukça önem taşıyor. Grubun ilk üç sırasında Türkiye, Hollanda ve Karadağ bulunurken, Türkiye’nin mağlup olması halinde grubun lideri değişmiş olacak. Bu nedenle hem Türkiye hem de Karadağ mutlak galibiyete kilitlenmiş durumda. İşte, Türkiye Karadağ Dünya Kupası eleme maçı yayın bilgileri…

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye Karadağ maçı, 1 Eylül Çarşamba akşamı saat 21.45’te başlayacak. Vodafone Park’ta oynanacak mücadeleyi, Fransız Hakem Benoit Bastien yönetecek.

TÜRKİYE KARADAĞ DÜNYA KUPASI ELEME MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, CANLI İZLENECEK Mİ?

Türkiye Karadağ Dünya Kupası eleme maçı TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE KARADAĞ DÜNYA KUPASI ELEME MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

Türkiye: Altay, Burak, Cengiz, Salih, Hakan, Yusuf, Okay, Umut, Merih, Kaan, Zeki,

Karadağ: Mijatovic, Beciraj, Durdevic, Kosovic, Scekic, Haksabanovic, Lagator, Tomasevic, Savic, Vujavic, Marusic.

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ G GRUBU PUAN DURUMU

1 Türkiye: 3 oyun, 2 galibiyet, 1 beraberlik: 7 puan

2 Hollanda: 3 oyun, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet: 6 puan

3 Karadağ: 3 oyun, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet: 6 puan

4 Norveç: 3 oyun, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet: 6 puan

5 Letonya: 3 oyun, 1 beraberlik 2 mağlubiyet: 1 puan

6 Cebelitarık: 3 oyun, 0 galibiyet 3 mağlubiyet: 0 puan