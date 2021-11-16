Türkiye Karadağ maçına hangi kadroyla çıkacak? İşte muhtemel 11
Türkiye bu akşam 22.45'te Karadağ deplasmanında kader maçına çıkıyor. Bizim kazanmamız kadar Hollanda-Norveç maçının sonucu da önemli. Dünya Kupası'na zayıf da olsa direkt katılma ihtimalimizi son ana kadar kovalayacağız. İşte Karadağ karşısındaki muhtemel 11...
16 Kasım 2021, Salı 12:56 Son Güncelleme:
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Stefan Kuntz, Karadağ maçına temkinli başlamayı planlıyor. Hollanda-Norveç maçına göre saha içi değişiklikler yapılacak. Alman hocanın muhtemel 11'i şöyle:
Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Caner Erkin, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Hakan Çalhanoğlu, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz.
Hollanda da aynı saatlerde Norveç ile oynayacak. Maçların başlama saati 22.45.