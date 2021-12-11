Diğer Sporlar Türkiye Karate Federasyonu başkanlığına Aslan Abid Uğuz seçildi

Türkiye Karate Federasyonu başkanlığına Aslan Abid Uğuz seçildi

Diğer Sporlar

Türkiye Karate Federasyonu başkanlığına Aslan Abid Uğuz seçildi

Türkiye Karate Federasyonu başkanlığına Aslan Abid Uğuz seçildi.

11 Aralık 2021, Cumartesi 19:41 Son Güncelleme:
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Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen federasyonun 5´inci Olağan Genel Kurulu ve 7´nci Mali Genel Kurulu’nda 275 delege oy kullandı. Aslan Abid Uğuz 141 oyla başkanlığına seçildi. Başkan adaylarından Ercüment Taşdemir 132 oy alırken, 2 oy ise geçersiz sayıldı. Adaylardan Murat Delihasan ise seçimden çekildi.

Uğuz başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Timur Özdemir, Vedat Yolay, Mehmet Akif Gürbüz, Ömer Metin Uzuner, Ömer Metin Uzuner, Cenk Hilmi Kılıç, Aydın Külekçi, Serpil Barış, Yaser Şahintekin, Uğur Doyduk, Fatih Kaya, Süleyman Kaya, Hatun Albayrak Şengüloğlu, Bekir Köksal, Nurettin Konar.

DHA

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