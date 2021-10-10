Diğer Sporlar Türkiye, karma takım müsabakalarında bronz madalya kazandı

Türkiye, karma takım müsabakalarında bronz madalya kazandı

Diğer Sporlar

Türkiye, karma takım müsabakalarında bronz madalya kazandı

Türkiye, Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nın son gününde karma takım müsabakalarında bronz madalya elde etti.

10 Ekim 2021, Pazar 20:36 Son Güncelleme:
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İtalya'nın Olbia kentinde düzenlenen organizasyonda milli takım, müsabakaların ilk turunu maç yapmadan geçti.

Çeyrek final karşılaşmasında İtalya'yı 4-1 yenen milliler, yarı finalde Fransa'ya 4-1 mağlup oldu.

Macaristan ile yaptığı bronz madalya karşılaşmasından 4-2 galip ayrılan karma takım, gençler dünya üçüncüsü oldu.

AA

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