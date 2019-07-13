Çankaya Belediyesince yapılan Adalet Parkı'nın açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Rusya'nın S-400'leri teslimatına ilişkin bir soru üzerine, ABD Senatosunun önce Türkiye'nin hangi coğrafyada yer aldığına bakması gerektiğini belirtti.

"Türkiye'nin bulunduğu coğrafya stratejik bir bölge. Türkiye bir ateş çemberi içinde" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yurt içinde, yurt dışında sağlamak zorundadır, bunun için gerekli önlemleri almak zorundadır. Eğer Türkiye zamanında Patriotların alımıyla ilgili başvurmuş ve Amerika bu talebi karşılamamışsa elbetteki Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Senatonun ve diğer siyasal organların Trump'a yönelik, 'Türkiye'ye baskı kurun' diye baskılarını doğru bulmuyorum. Türkiye kendi bildiği yoldan devam edecektir, kendi güvenliğini sağlayacaktır. Bu Türkiye'nin hakkıdır, hukukudur." AA