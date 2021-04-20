Türkiye Türkiye KKTC’ye 40 bin doz Sinovac aşısı daha gönderdi

Türkiye KKTC’ye 40 bin doz Sinovac aşısı daha gönderdi

Türkiye

Türkiye KKTC’ye 40 bin doz Sinovac aşısı daha gönderdi

Türkiye, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 40 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

20 Nisan 2021, Salı 09:44 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin KKTC’ye koronavirüsle mücadele kapsamında verdiği destek devam ediyor. Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, saat 01.30'da Ercan Havalimanı'na indi. Söz konusu aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. 40 bin doz Sinovac aşısı daha sonra KKTC İlaç Eczacılık Dairesi’ne götürülerek depolara konuldu. Son gelen parti ile birlikte Türkiye’den KKTC’ye toplamda gönderilen Sinovac aşısı 100 bin doza ulaştı. Öte yandan, KKTC'de koronavirüse karşı ilk aşılama programı 15 Ocak'ta başlayarak 22 Ocak'ta tamamlanmıştı.

Mahmut DOĞAN/LEFKOŞA, (DHA)

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