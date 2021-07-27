Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alımı yapacak. Sınava başvurular 20/08/2021 günü 23:59’a kadar, www.tki.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. 21/08/2021 günü 00:00’dan sonra sisteme yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

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