Türkiye Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alacak

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alacak

Türkiye

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alacak

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alımı yapacağını açıkladı.

27 Temmuz 2021, Salı 16:59 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alımı yapacak. Sınava başvurular 20/08/2021 günü 23:59’a kadar, www.tki.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. 21/08/2021 günü 00:00’dan sonra sisteme yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

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