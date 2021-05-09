AK Parti'li Mahir Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye, Dünyada en çok aşılama yapılan ülkeler arasında Fransa, İtalya ve Rusya'yı geçerek 7'nci sırada yer aldı. Güçlü sağlık altyapımız ve sağlık çalışanlarımızın salgının ilk gününden bu yana ortaya koyduğu özverileriyle bu süreci hep birlikte aşacağız" dedi.

DHA



