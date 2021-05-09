Türkiye Türkiye koronavirüs aşılamasında 7'nci oldu

Türkiye koronavirüs aşılamasında 7'nci oldu

Türkiye

Türkiye koronavirüs aşılamasında 7'nci oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede Fransa, İtalya ve Rusya'yı geçerek en çok aşı uygulayan 7'nci ülke olduğunu belirtti.

09 Mayıs 2021, Pazar 23:59 Son Güncelleme:
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AK Parti'li Mahir Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye, Dünyada en çok aşılama yapılan ülkeler arasında Fransa, İtalya ve Rusya'yı geçerek 7'nci sırada yer aldı. Güçlü sağlık altyapımız ve sağlık çalışanlarımızın salgının ilk gününden bu yana ortaya koyduğu özverileriyle bu süreci hep birlikte aşacağız" dedi.

DHA

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