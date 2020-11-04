Türkiye kozmetik devi yeni üretim tesisi kuruyor

Bugünlerde güçlü bağışıklığın ne kadar önemli olduğunun bilinci ile vitamin, mineral desteği sağlayan ve bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olan ürünleri gamına eklemeye devam eden firma, gıda takviyeleriyle büyümeye hazırlanıyor.

Sağlıklı yaşamın öneminin giderek artacağını öngörerek, gıda takviyesinde büyümeyi hedefe hedefleri arasına alan Farmasi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna; “Covid salgınından çok önce hazırlığımızı yapmıştık. Salgınla birlikte, bu ürünlerin önemi daha da arttı. Hazırlıklarımız son aşamada, tüm ürün grubumuzu seçtik. Nutriplus serisine yeni eklenecek ürünlerle birlikte, müşterilerimizin beslenme yolculuklarına çok daha fazla destek vermeye hazırlanıyoruz” dedi.

Peki, özel olarak tasarladığımız bu muhteşem ürün formları neler?

• Öğün yerine geçen shakeler ve gıda takviyesi ürünleri

• Atıştırmalıklar

• Tazeleyici düşük kalorili içeceklerimiz, çaylar

• Gummy yani jel formunda ağızda kolayca eriyen ürünler

• Efervesan yani suda eriyen ürünler

• Sıvı formda ürünler (Kollajen vb.)

Bu ürünlerin içinde yarısı midede yarısı bağırsakta aktif hale geçecek iki ayrı etkiyi tek bir kapsüle sığdırdığımız ürünler de var. Planımız üç yıl içinde 100 çeşit ürüne ulaşmak.

Emre Tuna kimdir?

Cumhuriyet tarihinin ilk doktorlarından Dr. Cevdet Tuna'nın torunlarından Emre Tuna, Koç Lisesi'nden mezun olduktan sonra eğitim hayatına Amerika’da devam etti. University Of Southern California’da İşletme ve Endüstri Mühendisliği okuyan Tuna, aynı zamanda pilot eğitimini de tamamlamıştır. Emre Tuna, Türkiye'nin en büyük doğrudan satış markası Farmasi’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.