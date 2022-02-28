Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında hakemler belli oldu
Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının hakemleri atandı. MHK'nın çeyrek finaldeki 4 maç için belirlediği hakemler şöyle:
28 Şubat 2022, Pazartesi 12:42 Son Güncelleme:
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Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının orta hakemleri açıklandı. VAR ekipleri ise maç günlerinde açıklanacak. Atamalar şöyle:
- Trabzonspor - Antalyaspor Atilka Karaoğlan
- Beşiktaş - Kayserispor Halil Umut Meler
- Sivasspor - Fatih Karagümrük Arda Kardeşler
- Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK Zorbay Küçük
Çeyrek final maçları 1-2-3 Mart tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak. Yarı final maçları ise çift maç usulü; ilk maçlar 19-20 veya 21 Nisan ve rövanşları 10-11 veya 12 Mayıs'ta olmak üzere oynanacak. Kupada deplasman golü kuralı olmayacak.
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