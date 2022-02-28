Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında hakemler belli oldu

Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının orta hakemleri açıklandı. VAR ekipleri ise maç günlerinde açıklanacak. Atamalar şöyle:

Trabzonspor - Antalyaspor Atilka Karaoğlan

Beşiktaş - Kayserispor Halil Umut Meler

Sivasspor - Fatih Karagümrük Arda Kardeşler

Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK Zorbay Küçük

Çeyrek final maçları 1-2-3 Mart tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak. Yarı final maçları ise çift maç usulü; ilk maçlar 19-20 veya 21 Nisan ve rövanşları 10-11 veya 12 Mayıs'ta olmak üzere oynanacak. Kupada deplasman golü kuralı olmayacak.

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