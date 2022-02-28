Futbol Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında hakemler belli oldu

Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında hakemler belli oldu

Futbol

Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında hakemler belli oldu

Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının hakemleri atandı. MHK'nın çeyrek finaldeki 4 maç için belirlediği hakemler şöyle:

28 Şubat 2022, Pazartesi 12:42 Son Güncelleme:
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Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının orta hakemleri açıklandı. VAR ekipleri ise maç günlerinde açıklanacak. Atamalar şöyle:

  • Trabzonspor - Antalyaspor Atilka Karaoğlan
  • Beşiktaş - Kayserispor Halil Umut Meler
  • Sivasspor - Fatih Karagümrük Arda Kardeşler
  • Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK Zorbay Küçük

Çeyrek final maçları 1-2-3 Mart tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak. Yarı final maçları ise çift maç usulü; ilk maçlar 19-20 veya 21 Nisan ve rövanşları 10-11 veya 12 Mayıs'ta olmak üzere oynanacak. Kupada deplasman golü kuralı olmayacak.

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