TFF'nin açıklaması şu şekilde;

"ZTK finali 18 Mayıs’ta Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak ZTK finali 18 Mayıs’ta Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanmasını kararlaştırdı. Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi."