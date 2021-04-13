Futbol Türkiye Kupası finali 18 Mayıs'ta oynanacak

Türkiye Kupası finali 18 Mayıs'ta oynanacak

Futbol

Türkiye Kupası finali 18 Mayıs'ta oynanacak

TFF'den yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası finali 18 Mayıs’ta Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak.

13 Nisan 2021, Salı 16:29 Son Güncelleme:
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TFF'nin açıklaması şu şekilde;

"ZTK finali 18 Mayıs’ta Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak ZTK finali 18 Mayıs’ta Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanmasını kararlaştırdı. Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi."

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