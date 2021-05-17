Futbol Türkiye Kupası finali seyircisiz oynanacak

Türkiye Kupası finali seyircisiz oynanacak

Futbol

Türkiye Kupası finali seyircisiz oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor. Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş, yarın İzmir'de karşı karşıya gelecek. Final maçının seyircisiz oynanmasına karar verildi. Her iki kulübe de 250'şer kişilik kontenjan tanındı.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 11:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak. 59. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finali bu sene seyircisiz oynanacak.

Ligi 16. sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor ise hem Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek hem de Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edebilmek için mücadele verecek.

Beşiktaş ise duble yaparak ligi ve kupayı beraber kazanmak istiyor. Ligde iki takımın oynadığı son iki maç da 1-1 bitti.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Michael Frey: Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istiyorum