Türkiye Kupası finali seyircisiz oynanacak

Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak. 59. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finali bu sene seyircisiz oynanacak.

Ligi 16. sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor ise hem Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek hem de Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edebilmek için mücadele verecek.

Beşiktaş ise duble yaparak ligi ve kupayı beraber kazanmak istiyor. Ligde iki takımın oynadığı son iki maç da 1-1 bitti.