Türkiye Kupası finali seyircisiz oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor. Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş, yarın İzmir'de karşı karşıya gelecek. Final maçının seyircisiz oynanmasına karar verildi. Her iki kulübe de 250'şer kişilik kontenjan tanındı.
17 Mayıs 2021, Pazartesi 11:40 Son Güncelleme:
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Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak. 59. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finali bu sene seyircisiz oynanacak.
Ligi 16. sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor ise hem Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek hem de Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edebilmek için mücadele verecek.
Beşiktaş ise duble yaparak ligi ve kupayı beraber kazanmak istiyor. Ligde iki takımın oynadığı son iki maç da 1-1 bitti.
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