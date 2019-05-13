Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akihsarspor ile Galatasaray arasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadelenin hakem kadrosu açıklandı.

15 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak mücadelede hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.