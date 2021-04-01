Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu

Türkiye Kupası finali İzmir'de oynanacak. TFF, bir süredir karar aşamasında olduğu final maçını Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynatma kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu final maçının tarihini ise henüz ilan etmedi. Konuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.