Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu
Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Türkiye Kupası final maçının yeri belirlendi. Bir süredir devam eden istişareler sonucunda karşılaşmanın Göztepe'nin evi Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasına karar verildi.
01 Nisan 2021, Perşembe 10:15 Son Güncelleme:
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Türkiye Kupası finali İzmir'de oynanacak. TFF, bir süredir karar aşamasında olduğu final maçını Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynatma kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu final maçının tarihini ise henüz ilan etmedi. Konuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
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