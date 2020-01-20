Türkiye Kupası son 16 turunun hakemleri açıklandı
Türkiye Kupası'nda son 16 maçları 21-22-23 Ocak'ta oynanacak. Maçlarda görev alacak hakemler de TFF tarafından ilan edildi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da kıyasıya mücadele edecek. Çeyrek final maçları öncesinde sahada düdük çalacak hakemler şöyle:
21.01.2020 Salı:
- Kırklarelispor - Medipol Başakşehir
Hakem - Koray Gençerler
VAR - Özgüç Türkalp
AVAR - Emre Malok
- Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor
Hakem - Ümit Öztürk
VAR - Yaşar Kemal Uğurlu
AVAR - Çağdaş Altay
22.01.2020 Çarşamba:
- Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor
Hakem - Bahattin Şimşek
VAR - Mete Kalkavan
AVAR - Oğuzhan Uğurlu
- Göztepe - Antalyaspor
Hakem - Zorbay Küçük
VAR - Fırat Aydınus
AVAR - Mert Güzenge
- Beşiktaş - Erzurum BŞB
Hakem - Serkan Tokat
VAR - Tugay Kaan Numanlıoğlu
AVAR - Serkan Olguncan
23.01.2020 Perşembe:
- BTC Türk Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor
Hakem - Mustafa Öğretmenoğlu
VAR - Arda Kardeşler
AVAR - Burak Pakkan
- Yukatel Denizlispor - Trabzonspor
Hakem - Ali Şansalan
VAR - Abdulkadir Bitigen
AVAR - İbrahim Çağlar Uyarcan
- Galatasaray - Çaykur Rizespor
Hakem - Atilla Karaoğlan
VAR - Cüneyt Çakır
AVAR - Esat Sancaktar