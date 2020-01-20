Türkiye Kupası son 16 turunun hakemleri açıklandı

Türkiye Kupası'nda son 16 maçları 21-22-23 Ocak'ta oynanacak. Maçlarda görev alacak hakemler de TFF tarafından ilan edildi.

20 Ocak 2020, Pazartesi 13:00 Son Güncelleme:
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Türkiye Kupası son 16 turunun hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da kıyasıya mücadele edecek. Çeyrek final maçları öncesinde sahada düdük çalacak hakemler şöyle:

21.01.2020 Salı:

  • Kırklarelispor - Medipol Başakşehir

Hakem - Koray Gençerler

VAR - Özgüç Türkalp

AVAR - Emre Malok

  • Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor

Hakem - Ümit Öztürk

VAR - Yaşar Kemal Uğurlu

AVAR - Çağdaş Altay


22.01.2020 Çarşamba:

  • Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor

Hakem - Bahattin Şimşek

VAR - Mete Kalkavan

AVAR - Oğuzhan Uğurlu

  • Göztepe - Antalyaspor

Hakem - Zorbay Küçük

VAR - Fırat Aydınus

AVAR - Mert Güzenge

  • Beşiktaş - Erzurum BŞB

Hakem - Serkan Tokat

VAR - Tugay Kaan Numanlıoğlu

AVAR - Serkan Olguncan


23.01.2020 Perşembe:

  • BTC Türk Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor

Hakem - Mustafa Öğretmenoğlu

VAR - Arda Kardeşler

AVAR - Burak Pakkan

  • Yukatel Denizlispor - Trabzonspor

Hakem - Ali Şansalan

VAR - Abdulkadir Bitigen

AVAR - İbrahim Çağlar Uyarcan

  • Galatasaray - Çaykur Rizespor

Hakem - Atilla Karaoğlan

VAR - Cüneyt Çakır

AVAR - Esat Sancaktar

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