Bugün 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü. Beşiktaş da günün anlam ve önemi binaen bu akşam oynayacağı 24 Erzincanspor karşılaşmasının biletlerini kadınlara ücretsiz olarak belirledi. Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde Türk kadınına, 5 Aralık 1934 tarihinde ‘Seçme ve Seçilme Hakkı’ tanındı ve bu tarih Dünya Kadın Hakları Günü adıyla kutlanmaya başlandı.

Bu anlamlı ve özel günde Passolig sahibi kadın taraftarlarımızı, Futbol Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası’nda Anagold 24Erzincanspor ile bugün saat 20.45’te Vodafone Park’ta oynayacağı maçı ücretsiz olarak izlemeye davet ediyoruz.

Passolig sahibi kadın taraftarlarımız, maçın başlama saatine kadar Vodafone Park Bilet Satış Gişesi’nde ücretsiz bilet yüklemelerini yaptırabilirler.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyor, bu vesileyle Türk kadınına ‘Seçme ve Seçilme Hakkı’ verilmesine öncülük eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz"

Beşiktaş ile 24 Erzincanspor arasında yapılacak Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçı Vodafone Park'ta oynanacak. Maç iki ayaklı olacak ve rövanş maçı 18 Aralık'ta Erzincan'da yapılacak.