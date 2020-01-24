Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri de netleşti.

24 Ocak 2020, Cuma 17:01 Son Güncelleme:
A A
Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri:

  • Trabzonspor - BB Erzurumspor
  • Kırklarelispor - Fenerbahçe
  • Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

Yarı final eşleşmeleri:

  • Trabzonspor - Erzurumspor / Kırklarelispor - Fenerbahçe
  • Antalyaspor - Sivasspor / Alanyaspor - Galatasaray

Maç tarihleri

Çeyrek final ilk maçları 4-5-6 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 11-12-13 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Yarı final ilk maçları 3-4-5 Mart, rövanşlar ise 21-22-23 Nisan'da yapılacak.

Final müsabakası ise 21 Mayıs 2020'de oynanacak.

Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Manchester United, Carlos Tevez'i kadrosuna tekrar katmak istiyor