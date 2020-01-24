Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri de netleşti.
İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri:
- Trabzonspor - BB Erzurumspor
- Kırklarelispor - Fenerbahçe
- Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor
- Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
Yarı final eşleşmeleri:
- Trabzonspor - Erzurumspor / Kırklarelispor - Fenerbahçe
- Antalyaspor - Sivasspor / Alanyaspor - Galatasaray
Maç tarihleri
Çeyrek final ilk maçları 4-5-6 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 11-12-13 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Yarı final ilk maçları 3-4-5 Mart, rövanşlar ise 21-22-23 Nisan'da yapılacak.
Final müsabakası ise 21 Mayıs 2020'de oynanacak.