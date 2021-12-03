Futbol Ziraat Türkiye Kupası'nda son 32 eşleşmeleri belli oldu! İşte 4 büyüklerin rakipleri...
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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 32 eşleşmeleri belli oldu! İşte 4 büyüklerin rakipleri...

Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 32 eşleşmeleri belli oldu! İşte 4 büyüklerin rakipleri...

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu, yani son 32 eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe Afyonspor ile, Beşiktaş Altay ile, Galatasaray Denizlispor ile ve Trabzonspor ise Boluspor ile eşleşti. Tur maçları 28-29-30 Aralık tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar tek maç üzerinden seri başı takımların sahasında yapılacak.

03 Aralık 2021, Cuma 12:00 Son Güncelleme:
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İşte eşleşmeler:

  • Fenerbahçe - Afjet Afyonspor
  • Beşiktaş - Altay
  • Galatasaray - Altaş Denizlispor
  • Trabzonspor - Beypiliç Boluspor
  • Sivasspor - Ankaragücü
  • İttifak Holding Konyaspor - Ümraniyespor
  • Göztepe - Samsunspor
  • Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor
  • Fatih Karagümrük - Bodrumspor
  • Kasımpaşa - Kocaelispor
  • Gaziantep FK - Bursaspor
  • Atakaş Hatayspor - Menemenspor
  • Adana Demirspor - Ankaraspor
  • Kayserispor - 68 Aksaray Belediyspor
  • Fraport-TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor

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