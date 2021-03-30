Türkiye Letonya maçı ilk 11'leri belli oldu
Türkiye Letonya maçı için geri sayım başladı. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubunda Hollanda ve Norveç'i deviren A Milli Takım bu akşam Letonya'yı konuk edecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu..
30 Mart 2021, Salı 20:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
Yedekler: Mert, Altay, Abdülkerim, Orkun, Bünyamin, Enis, Umut, Taylan, Enes, Deniz, Halil, Alpaslan
LETONYA: Steinbors, Savalnieks, Oss, Emsis, Cernomordijs, Jurkovskis, Fjodorovs, Tobers, Ciganiks, J.Ikaunieks, Uldrikis
BUNLARI DA OKUYUN