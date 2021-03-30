Futbol Türkiye Letonya maçı ilk 11'leri belli oldu

Türkiye Letonya maçı ilk 11'leri belli oldu

Futbol

Türkiye Letonya maçı ilk 11'leri belli oldu

Türkiye Letonya maçı için geri sayım başladı. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubunda Hollanda ve Norveç'i deviren A Milli Takım bu akşam Letonya'yı konuk edecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu..

30 Mart 2021, Salı 20:43 Son Güncelleme:
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İLK 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Yedekler: Mert, Altay, Abdülkerim, Orkun, Bünyamin, Enis, Umut, Taylan, Enes, Deniz, Halil, Alpaslan

LETONYA: Steinbors, Savalnieks, Oss, Emsis, Cernomordijs, Jurkovskis, Fjodorovs, Tobers, Ciganiks, J.Ikaunieks, Uldrikis

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