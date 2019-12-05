Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Oktay, Libya ile imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması ile ilgili olarak, "Bugün Gazi Meclisimizde oylanacak bu tarihi anlaşma ile Doğu Akdeniz’de kazanan barış, Türkiye ve Libya kardeşliği olacaktır"dedi. Oktay ayrıca, "Ülkemize yönelik tehditler göz önüne alındığında NATO'nun güvenlik kodlarının güncellenmesi kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

Akdeniz'deki tezleri boşa çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı ile geçtiğimiz gün bir mutabakat imzaladı. Varılan mutabakatla, Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırları çizildi. Marmaris, Fethiye, Kaş kıyı hattı ile Derne, Tobruk ve Bordiya kıyı hattı komşu oldu. Böylece Yunanistan ile Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Akdeniz'deki tezleri boşa çıkmış oldu.

Söz hakkı Türkiye ve Libya'da olacak

Bu adımla, belirlenen alanda balıkçılıktan, petrol ve doğalgaz aramaya kadar pek çok faaliyette söz hakkı Libya ve Türkiye'de olacak. Türkiye bu alanda petrol ve doğalgaz arama ve sondaji için ruhsatlandırma da yapabilecek.

İkinci deniz sınırı anlaşması

Türkiye-Libya deniz sınırı anlaşması, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yaptığı ikinci deniz sınırı anlaşması oldu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları sınırlandırması konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sonra ikinci anlaşmasını Libya ile imzalaması Doğu Akdeniz’de izlediği politikalar bakımından önemli bir kazanım olarak öne çıkıyor.



