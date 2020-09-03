Türkiye-Macaristan milli maçının 11'leri belli oldu
UEFA Uluslar Ligi heyecanı bu akşam Türkiye - Macaristan maçıyla başlıyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu maç 21:45'de başlayacak ve mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak.
03 Eylül 2020, Perşembe 21:32 Son Güncelleme:
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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Sivas Yeni 4 Eylül
Hakemler: Artur Dias, Rui Tavares, Paulo Soares (Portekiz)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Mert Hakan Yandaş, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz
Macaristan: Gulacsi, Lang, Attila Szalai, Fiola, Orban, Nagy, Adam Szalai, Szoboszlai, Holender, Siger, Sallai.
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