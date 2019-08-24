Grubunda 4 maça çıkan ve 3 galibiyet 1 mağlubiyet alan milli takımın maç programı internette merak edilen konular arasında geliyor. Peki, Türkiye Andorra maçı ne zaman? Türkiye Moldova maçı ne zaman? İşte Türkiye Milli Maç takvimi…

Grubunda 4 maça çıkan ve 3 galibiyet 1 mağlubiyet alan milli takım, bir sonraki maçını 7 Eylül tarihinde Andorra ile oynayacak.

Milli takımın sonraki maç programı ise şu şekilde olacak;

10 Eylül Moldova-Türkiye

11 Ekim Türkiye-Arnavutluk

14 Ekim Fransa-Türkiye

14 Kasım Türkiye-İzlanda

17 Kasım Andorra-Türkiye

Türkiye ile Andorra arasında 7 Eylül 2019 Cumartesi günü oynanacak EURO 2020 eleme grubu müsabakasına Beşiktaş Park ev sahipliği yapacak. Maç saat 21.45’te başlayacak.

Millilerin, 11 Ekim 2019 Cuma günü Arnavutluk’u konuk edeceği karşılaşma ise Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.45 olacak.

Ay-yıldızlıların İzlanda ile 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 20:00’de yapacağı karşılaşma ise Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak.

MAÇ BİLETLERİ SATIŞTA!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın, H Grubu'nda 7 Eylül Cumartesi günü Andorra ve 10 Eylül Salı günü Moldova ile oynayacağı müsabakaların genel bilet satışı milli takım taraftar kulübü üyeleri için başladı.

Vodafone Park'ta Andorra ile yapılacak karşılaşma için taraftarlar 1, 2 ve 3. kategoriden en fazla 3 adet bilet satın alabilecek. Locada ise taraftarlar en fazla 12 adet koltuk sahibi olabilecek. Biletler, futbolseverlere kargo ile ücretsiz teslim edilecek.

Türkiye-Andorra müsabakasının bilet fiyatları 1. kategori 90, 2. kategori 50, 3. kategori 20 ve 1 loca koltuğu 250 lira olarak belirlenmişti.

Deplasmanda Moldova ile yapılacak mücadelenin misafir tribün bilet fiyatı ise 35 lira olarak açıklanmıştı. Türk taraftarlar, başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak mücadele için en fazla 4 adet bilet satın alabilecek. Biletlerin teslimat noktası, "tff.org" ve "taraftarkulubu.tff.org" internet sitelerinden ilan edilecek.



