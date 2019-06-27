Türkiye Milli Takımı maçları ne zaman? Türkiye Andorra maçı ne zaman?
Futbolseverler A Milli Takımımızın maç programını merak ediyor. İnternette Türkiye Milli Takımı maçları ne zaman? Türkiye Andorra maçı ne zaman? sorularını aratıyor. İşte Türkiye Milli Takımı maçları ile ilgili detaylar…
EURO 2020 H Grubu’nda yer alan A Milli Takımımızın bir sonraki maçı internette merak ediliyor. Peki, Türkiye Milli Takımı maçları ne zaman? Türkiye Andorra maçı ne zaman? İşte Milli Takım’ın 2019 maç programı…
TÜRKİYE ANDORRA MAÇI NE ZAMAN?
Grubunda 4 maça çıkan ve 3 galibiyet 1 mağlubiyet alan milli takım, bir sonraki maçını 7 Eylül tarihinde Andorra ile oynayacak.
Milli takımın sonraki maç programı ise şu şekilde olacak;
10 Eylül Moldova-Türkiye
11 Ekim Türkiye-Arnavutluk
14 Ekim Fransa-Türkiye
14 Kasım Türkiye-İzlanda
17 Kasım Andorra-Türkiye