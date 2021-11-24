Türkiye mücevherde liderliğe oynuyor

Mücevher ihracatı 1-22 Kasım’da yani 22 günde Cumhuriyet tarihinin aylık rekorunu kırarak, 920 milyon dolara ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 300’lük bu artışla, 11 aylık ihracat ise 5.5 milyar dolar oldu.

‘ALTIN’ FIRSAT YAKALANDI

İstanbul’da önceki akşam basınla bir araya gelen Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, ihracatta bu yıl yüzde 170 oranında hedeflerinin önünde olduklarını belirterek, yıl sonunda ise 6 milyar doların üzerine çıkabileceklerini söyledi. Kamar, “Bu yükselişte pandemide normalleşmeyle birlikte dünyada ‘intikam’ alışverişinin artmasının yanı sıra ABD ile Çin arasında yaşanan ticari gerginliğin tedarik zincirine yansıması etkili oldu. Tedarik zincirindeki yavaşlama, ABD kanadında yeni arayışlara yol açtı. Talebe hızlı ve kaliteli bir şekilde cevap vererek tercih edilir ülke haline geldik” dedi.

TALEBE YETİŞMEK İÇİN ÇİFT VARDİYAYA GEÇİLDİ

ABD pazarının önemli olduğunu belirten Kamar, bu pazara daha fazla yoğunlaşacaklarını söyledi. Kamar, “Mücevher, stratejik bir sektördür. Türkiye’de ihracatın ortalama kilogram fiyatı 1 dolarken, mücevherde 5 bin dolar. Sektöre özgü teşvikler geliştirilirse, 2023 yılında 12 milyar dolarlık ihracatla, mücevherde dünya lideri olabiliriz” dedi. Sektörde ABD nedeniyle çift vardiyaya geçildiğini belirten Kamar, “Kuyumcular, gece gündüz ürün yetiştirmeye çalışıyor. Kalifiye çalışan ihtiyacımız arttı” dedi.

ABD İLE ‘DİJİTAL VERGİ’DE UZLAŞILDI

Türkiye ve bazı ülkeler, ABD şirketleri olan Facebook, Instagram gibi sosyal mecralardan yüzde 25 oranında ‘Dijital Hizmet Vergisi’ alıyordu. Bazı ülkeler ise ekim ayında ABD ile verginin yüzde 15’e düşürülmesi konusunda anlaşmıştı. Türkiye ise bu anlaşmaya imza koymamıştı. ABD de anlaşmaya varılamaması halinde Türkiye’den gelecek mallara aynı şekilde vergi koyacağını açıklamıştı. Kendi sektörlerini de yakından ilgilendiren bu konuda önceki akşam anlaşmaya varıldığını belirten Mustafa Kamar, “Bu karar, ABD’nin Türkiye’ye yönelik ek gümrük vergilerini kaldırması anlamına geliyor. Böylelikle sektör olarak yeni rekorlara yelken açabileceğiz” dedi.