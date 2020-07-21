Siyaset Türkiye NAVTEX ilan etti, Yunanistan Genelkurmay Başkanı acil ülkesine döndü

Türkiye NAVTEX ilan etti, Yunanistan Genelkurmay Başkanı acil ülkesine döndü

Siyaset

Türkiye NAVTEX ilan etti, Yunanistan Genelkurmay Başkanı acil ülkesine döndü

Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetlerini yapacağı belirtilmesinin ardından Güney Kıbrıs'ta bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, acil olarak ülkesine geri döndü.

21 Temmuz 2020, Salı 20:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Güney Kıbrıs'ta resmi ziyaretler yapan Floros, Rum Milli Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Demokritos Gervakis ile görüştü. Görüşme Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları ele alındı. Floros, Türkiye'nin Meis Adası bölgesi ile ilgili NAVTEX ilan etmesinin ardından ziyaretini yarıda keserek Atina'ya döndü. Floros, Rum Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos ile de bir araya geldi. Rum medyası, Rum Başkanlık ofisi Dışişleri Bakanlığı'nın da konuyu yakından takip ettiğini yazdı. 

Navtex ne demek?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA (DHA)


İlgili Haberler
Çavuşoğlu'ndan Libya mesajı: Yenilgiye uğradılarİşte AK Parti'nin sosyal medya için kanun teklifi


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Avrupa’da yaşayan Türkler nerede?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Renklerden ‘tehlike’ üretmek
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER HDP'li Batman Belediye Başkanı Demir gözaltına alındı