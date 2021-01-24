Türkiye Türkiye, Nijerya’daki gemi baskınında kaçırılan mürettebatın bulunması için girişimler başlattı
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Türkiye, Nijerya’daki gemi baskınında kaçırılan mürettebatın bulunması için girişimler başlattı

Türkiye

Türkiye, Nijerya’daki gemi baskınında kaçırılan mürettebatın bulunması için girişimler başlattı

Türkiye, Nijerya açıklarında deniz haydutlarının saldırısına uğrayan Türk gemisinden kaçırılan mürettebatın kurtarılması için bölgedeki tüm büyükelçilikleri kanalıyla seferber oldu.

24 Ocak 2021, Pazar 01:21 Son Güncelleme:
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geminin 4. Kaptanı Furkan Yaren ile telefonda görüşerek olayla ve gemideki durumla ilgili bilgi aldı. Çavuşoğlu, geminin ait olduğu şirketin işletmecisi Osman Levent Karsan’la da telefonda görüşerek, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti, kaçırılan mürettebatın bir an evvel kurtarılması ve evlerine güvenle dönebilmeleri için gerekenlerin yapılacağını vurguladı.

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Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’u arayarak, öldürülen mürettebat için başsağlığı diledi ve gemi limana yanaştığında cenazenin Azerbaycan’a nakli için çalışmaların derhal başlayacağını aktardı. Kaynaklar, Türkiye’nin başta Abuja olmak üzere Nijerya ve çevre ülkelerdeki büyükelçilikleri kaçırılan mürettebatın kurtarılması için seferber olduğunu da kaydetti.

Nijerya açıklarındaki Gine Körfezinde seyir halinde bulunan Mozart isimli Türk konteyner gemisi, deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı. Gemideki 19 mürettebattan 15’i kaçırılmış, arbede sırasında Azerbaycan uyruklu bir personelin öldürülmüştü.


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AA

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