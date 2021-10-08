Türkiye, Norveç engelini aşamadı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında sahasında Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile çıktığı ilk maçta sahadan beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla 12 puanla 3. sırada kaldı. Norveç, 14 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Hollanda ise 16 puanla liderliğini sürdürdü. Türkiye, gruptaki sekizinci maçını 11 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Letonya ile oynayacak. Norveç ise aynı gün Karadağ’ı konuk edecek.

Grupta oynadığı son 5 maçta 4. kez puan kaybı yaşayan A Milli Futbol Takımı G Grubu’nda oynadığı son 5 maçta 4. kez puan kaybı yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, İstanbul’da Letonya ve Karadağ beraberliklerinin ardından deplasmanda Cebelitarık’ı 3-0 mağlup etti. Milli takım, deplasmanda Hollanda’ya 6-1 kaybettiği maçın ardından sahasında da Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

Kerem Aktürkoğlu ay-yıldızlı formayla ilk golünü attı

Türkiye’yi, Norveç karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım’daki ilk golünü attı. Beşinci kez A Milli Takım formasını giyen 23 yaşındaki oyuncu, ilk kez gol sevinci yaşadı.

Berkan Kutlu ilk maçına çıktı

A Milli Takım’da Berkan Kutlu, ilk milli maçına Norveç karşısında çıktı. İlk 11’de yer almayan Berkan, karşılaşmanın 58. dakikasında Ozan Tufan’ın yerine oyuna dahil oldu. - Yönetim istifa sesleri A Milli Takımın, Norveç ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından tribündeki taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine tepki gösterdi. Tribünlerden bir süre, "Yönetim istifa" tezahüratı yükseldi.

MAÇTAN NOTLAR

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ilk kez resmi bir maçta takımın başında görev aldı. Deplasmanda Hollanda’ya 6-1’lik skorla kaybedilen karşılaşmanın ardından teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılmış ve yerine Stefan Kuntz göreve getirilmişti. Alman teknik adam, Norveç karşılaşmasıyla birlikte takımının başında ilk kez resmi bir karşılaşmada görev yaptı.

HOLLANDA MAÇI 11’İNDE 6 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Hollanda’ya 6-1 kaybedilen karşılaşmanın ilk 11’inde 6 değişiklik yaparak Norveç karşısında takımı sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam; savunmada Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü ve Mert Müldür’ün yerine Zeki Çelik, Serdar Aziz ve Caner Erkin’i sahaya sürdü. Orta alandaki ikiliyi de değiştiren Kuntz, Okay Yokuşlu ve kart cezalısı Orkun Kökçü’nün yerine Berat Özdemir ve Ozan Tufan’ı 11’de görevlendirdi. Kadrodaki son değişiklik ise Kenan Karaman’ın yerine Kerem Aktürkoğlu’nun görev yapması oldu.

Kaleyi Uğurcan Çakır’a emanet eden Kuntz, savunma dörtlüsünü; Zeki Çelik, Serdar Aziz, Merih Demiral ve Caner Erkin’den oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Ozan Tufan ve Berat Özdemir’i görevlendiren Kuntz, hücum hattının sağında Cengiz Ünder, ortasında Hakan Çalhanoğlu, solunda ise Kerem Aktürkoğlu’nu sahaya sürdü. Kuntz’un gol yollarındaki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.

MİLLİLERDE 3 EKSİK

Mili takımda Norveç maçı öncesinde 3 eksik isim bulunuyor. Hollanda karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü cezaları nedeniyle Norveç karşılaşmasında görev yapamadı.

CANER ERKİN 3 MAÇ SONRA KADRODA

Türkiye´nin Norveç´i konuk ettiği karşılaşmaya ilk 11´de başlayan Caner Erkin, 3 maçlık aranın ardından milli takıma davet edildi. Son olarak Letonya ile 3-3 berabere kalınan mücadelede görev yapan tecrübeli sol bek; Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçlarında ise aday kadroya çağrılmamıştı. Caner Erkin, 3 maçlık aranın ardından milli maçta görev yaptı.

BERAT ÖZDEMİR İLK MİLLİ MAÇINDA 11´DE

Öte yandan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Berat Özdemir, Berkan Kutlu ve Serdar Dursun´u ilk kez aday kadroya dahil etmişti. Tecrübeli teknik adam, Norveç karşısında Berat Özdemir´i 11´de sahaya sürdü. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk kez milli forma ile görev yaptı. Ayrıca aday kadroda ilk kez yer alan Berkan Kutlu ve Serdar Dursun ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

ALMANYA´DAN 5, NORVEÇ´TEN 16 BASIN MENSUBU MAÇI TAKİP ETTİ

Türkiye’nin Norveç’i konuk ettiği karşılaşmaya yurt dışından basın mensupları da büyük ilgi gösterdi. Mücadeleyi, Norveç´ten 16 gazeteci takip etmek için akredite oldu. Ayrıca 5 Alman basın mensubu da mücadeleyi tribünden takip etti.

DHA - AA