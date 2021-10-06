2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. G grubunda 11 puana sahip Türkiye, 13 puana sahip Norveç karşısında galip gelerek grup liderliği şansını devam ettirmek istiyor. Dünya Kupası elemelerinde A Millileri desteklemek için maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, Türkiye Norveç maçı ne zaman? Türkiye-Norveç maçı hangi statta oynanacak? Biletler ne kadar, kaç TL? araştırması yapıyor.

TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki Türkiye Norveç maçı, 8 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Türkiye Norveç karşılaşması, Eski adı ile Şükrü Saraçoğlu Stadı, yeni adı ile Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda oynanacak.

TÜRKİYE NORVEÇ MAÇININ BİLETİ NE KADAR?

Türkiye Norveç maç bileti satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmazken, bilet fiyatları

1. kategori için 100,

2. kategori için 35,

3. kategori için 15 lira olarak belirlendi.

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ G GRUBU PUAN DURUMU

1. Hollanda: 13 puan

2. Norveç: 13 puan

3. Türkiye: 11 puan

4. Karadağ: 8 puan

5. Letonya: 5 puan

6. Cebelitarık: 0 puan

TÜRKİYE ADAY KADROSU

KALECİLER: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır,

SAVUNMA: Mert Müldür, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Merih Demiral, Serdar Aziz, Rıdvan Yılmaz, Caner Erkin.

ORTA SAHA: Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Taylan Antalyalı.

FORVET: Kenan Karaman, Serdar Dursun, Burak Yılmaz

NORVEÇ ADAY KADROSU

KALECİLER: Sten Michael Grytebust (Kopenhag), Per Kristian Worre Bratveit (Nimes), Orjan Haskjold Nyland (Bournemouth)

SAVUNMA: Fredrik Andre Bjorkan, Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Stian Rode Gregersen (Bordeaux), Marius Lode (Bodo/Glimt), Marcus Holmgren Pedersen (Feyenoord), Andreas Schjolberg Hanche-Olsen (Gent), Ken Remi Stefan Strandberg (Salernitana), Birger Solberg Meling (Rennes), Lunan Ruben Gabrielsen (Kopenhag), Jonas Svensson (Adana Demirspor).

ORTA SAHA: Patrick Berg (Bodo/Glimt), Fredrik Aursnes (Feyenoord), Mohamed Elyounoussi (Southampton), Mats Moller Daehli (Nürnberg), Dennis Johnsen (Venesia), Jens Petter Hauge (Eintracht Frankfurt), Fredrik Midtsjo (AZ Alkmaar), Mathias Normann (Norwich City), Martin Odegaard (Arsenal), Morten Thorsby (Sampdoria).

FORVET:Erling Haaland (Borussia Dortmund), Veton Berisha (Viking), Kristian Thorstvedt (Genk), Joshua King (Watford).