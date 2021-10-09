Futbol Türkiye - Norveç maçına damga vuran istatistik! Milliler isabet sağlayamadı

Türkiye - Norveç maçına damga vuran istatistik! Milliler isabet sağlayamadı

Futbol

Türkiye - Norveç maçına damga vuran istatistik! Milliler isabet sağlayamadı

Norveç karşısında belki de dünya rekoru kırdık... Eksik Norveç önünde eline gelen fırsatı geri tepen A Milli Takımımız, istatistiklerde de adeta dibe vurdu.

09 Ekim 2021, Cumartesi 08:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ay yıldızlılar, yaptığı 19 ortanın hiçbirinde isabet sağlayamadı ve zoru başardı! Milli Takımımız’da söz konusu ortaların 7’sine Caner Erkin imza attı.

10 ŞUTUN 2’Si KALEYİ TUTTU

Dünkü karşılaşmada rakip Norveç ise 22 orta denemesi gerçekleştirdi ve bunların 8’inde isabeti buldu. Türkiye ayrıca, kaleye 10 şut çekerken, bu şutların sadece 2’si kaleyi tuttu.

Millilerin 3 kornerine karşılık Norveç ise 5 korner kullandı ve kaleye 3 isabetli şut çekti. 

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türkiye Norveç karşısına nasıl bir 11'le çıkacak?