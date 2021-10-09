Türkiye - Norveç maçına damga vuran istatistik! Milliler isabet sağlayamadı
Norveç karşısında belki de dünya rekoru kırdık... Eksik Norveç önünde eline gelen fırsatı geri tepen A Milli Takımımız, istatistiklerde de adeta dibe vurdu.
09 Ekim 2021, Cumartesi 08:05 Son Güncelleme:
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Ay yıldızlılar, yaptığı 19 ortanın hiçbirinde isabet sağlayamadı ve zoru başardı! Milli Takımımız’da söz konusu ortaların 7’sine Caner Erkin imza attı.
10 ŞUTUN 2’Si KALEYİ TUTTU
Dünkü karşılaşmada rakip Norveç ise 22 orta denemesi gerçekleştirdi ve bunların 8’inde isabeti buldu. Türkiye ayrıca, kaleye 10 şut çekerken, bu şutların sadece 2’si kaleyi tuttu.
Millilerin 3 kornerine karşılık Norveç ise 5 korner kullandı ve kaleye 3 isabetli şut çekti.
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