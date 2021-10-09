Ay yıldızlılar, yaptığı 19 ortanın hiçbirinde isabet sağlayamadı ve zoru başardı! Milli Takımımız’da söz konusu ortaların 7’sine Caner Erkin imza attı.

10 ŞUTUN 2’Si KALEYİ TUTTU

Dünkü karşılaşmada rakip Norveç ise 22 orta denemesi gerçekleştirdi ve bunların 8’inde isabeti buldu. Türkiye ayrıca, kaleye 10 şut çekerken, bu şutların sadece 2’si kaleyi tuttu.

Millilerin 3 kornerine karşılık Norveç ise 5 korner kullandı ve kaleye 3 isabetli şut çekti.