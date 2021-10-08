Türkiye - Norveç maçında ilk 11’ler belli oldu

Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda saat 21:45’te başlayacak olan maçta Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Brych düdük çalacak. Brych’in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak. Zorlu karşılaşmada takımların sahaya çıkacakları ilk 11’ler şu şekilde;

Türkiye: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Serdar Aziz, Merih Demiral, Caner Erkin, Berat Özdemir, Ozan Tufan, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

Norveç: Nyland - Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Berg, Odegaard, Thorsby, Hauge, Thorstvedt, Elyounoussi.

DHA