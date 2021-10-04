Futbol Türkiye-Norveç maçının biletleri tükendi

Türkiye-Norveç maçının biletleri tükendi

Futbol

Türkiye-Norveç maçının biletleri tükendi

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile 8 Ekim Cuma günü İstanbul'da oynayacağı maçın biletleri tükendi.

04 Ekim 2021, Pazartesi 21:14 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ev sahibi taraftarlar için satışa sunulan biletlerin tamamının tükendiği belirtilerek, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2022 Dünya Kupası finalleri yolunda A Milli Takımı'mıza destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlarımıza teşekkür ederiz." denildi.

AA

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