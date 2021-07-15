Türkiye o geceyi asla unutmayacak

İşte dakika dakika darbe gecesinde yaşananlar...

MİT’E İHBAR GELDİ

14.45: 15 Temmuz 2016 Cuma günü saat 14.45’te, Kara Havacılık Komutanlığında pilot olarak görev yapan A.H. isimli Binbaşı, Ankara ’daki MİT binasına gelerek “MİT’e helikopterle saldırı olacağı” yönünde ihbarda bulundu.

15:22: Genelkurmay ’dan TSK mesaj sistemine giren FETÖ’cüler, kontrollerinde olan birliklere “Harekat Yıldırım Planı” başlığı ile 20 maddelik sıkıyönetim talimatı gönderdi. Talimatta saat 03.00 itibarıyla yönetime el konulacağı kaydedildi

21.00: Deşifre olduklarını anlayan darbeciler harekete geçti. MİT ’te olağanüstü hareketlilik ve Genelkurmay Başkanlığında yapılan toplantı sonrası cuntacılar darbe planlarının deşifre olduğunu anladı.

GENELKURMAY İŞGAL EDİLDİ

21.05: Darbeciler Genelkurmay Başkanlığını işgal etti. Orgeneral Akar’a silah zoruyla darbe bildirisi imzalatmaya çalışıldı.

21.14: Darbecilerin WhatsApp yazışmaları deşifre oldu. Grupta yapılan yazışmalarda sivil vatandaşlara yönelik vur emri “Ezin, yakın taviz yok” gibi ifadeler vardı.

21.30: Marmaris’te tatilde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan darbe girişimini öğrendi ve süreci yönetmeye başladı.

21.45: Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kapatan darbeci askerler, vatandaşlara ‘sıkıyönetim’ ilan edildiğini söyledi.

21.50: ‘Yıldırım Hareket ’ planı çerçevesinde başlatılan kalkışmada İstanbul ’da eş zamanlı olarak birçok merkeze baskınlar yapılmaya başlandı.

İZİNLER İPTAL EDİLDİ

22.00: Tatbikat gerekçesiyle Kuleli Askeri Lisesi’ne çağrılan bir grup askeri öğrenci Çengelköy Karakolu’nu ele geçirmek üzere harekete geçti.

22.01: Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Akıncı Üssü’ne götürülmesinin ardından Karargâh’ta silah sesleri duyuldu.

22.10: Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay’ın başkanlığında Çankaya Köşkü’nde bir koordinasyon merkezi kuruldu. Aynı saatlerde İçişleri Bakanlığı da bütün polisleri göreve çağırdı ve izinleri iptal etti.

22.25: İstanbul Atatürk Havalimanı darbeciler tarafından ele geçirildi.

22.30: Bakanlar Çankaya yerleşkesine intikal etmeye başladı.

22.38: Ankara’da MİT binası ve Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı’na helikopterden ateş açıldı.

TÜM PARTİLER KINADI

23.02: İBB’nin önüne gelen cuntacı askerler, bina etrafında konuşlanmaya başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü işgal etmek için 66’ncı Zırhlı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’ndan gelen tanklar, emniyet güçleri ve vatandaşların hafriyat kamyonlarının kurdukları barikatla engellendi

23.10: Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamayla darbe girişimini duyurdu. Bu açıklamanın ardından Meclis’te grubu bulunan tüm partiler darbe girişimini kınadı.

23.30: TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bazı bakanlar, milletvekilleri ile Meclis personeli Meclis’e geldi.

CUMHURBAŞKANI CANLI YAYINDA

23.50: Ankara’nın dört bir yanından güçlü patlama sesleri gelmeye başladı.

00.13: Darbeci askerler TRT spikerine silah zoruyla Yurtta Sulh Konseyi’nin bildirisini okuttu.

00.37: Cumhurbaşkanı Erdoğan, FaceTime üzerinden CNN Türk spikeri Hande Fırat’ın canlı yayınına bağlandı ve vatandaşlardan hükümete destek için sokağa çıkmalarını istedi. Bu çağrı, 15 Temmuz’un en önemli dönüm noktası oldu.

DARBECİLER HALKA ATEŞ AÇTI

00.33: Darbeciler, Çengelköy ’de bir kafeyi basarak, mekanda oturan bir grup vatandaşı rehin aldı. Darbeci askerlerin kalkışma sırasında kontrol altına almak istediği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi’ne ulaşmasını engellemek için vatandaşlar cadde üzerinde barikatlar dizdi.

01.08: Ankara ’da Akıncı Üssü’nden kalkan F-16’lar emniyet binalarına bombalı saldırılar gerçekleştirdi.

01.35: Boğaziçi Köprüsü’nde darbecilere karşı büyük bir direniş başladı.

01:40: Erdoğan, uçağına yapılan müdahaleden kısa bir süre sonra helikopterle Dalaman’a geldi. Uçak havalandıktan sonra Erdoğan, Atatürk Havalimanı’na hareket edilmesi talimatını verdi.

MECLİSE BOMBA

02:16: Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmeyi amaçlayan darbecilere geçit vermeyen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, şehit edildi.

02.35: Darbecilerin kontrolündeki F-16’lar ve askeri helikopterler Türkiye Büyük Millet Meclisi binasını vurmaya başladı.

02.45: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast için Çiğli Ana Jet Üssü’nde hazırlık yapan darbeci askerler, oteli abluka altına aldı. Çıkan çatışmada Cumhurbaşkanlığı koruması Mehmet Çetin ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit oldu.

HAVALİMANI KONUŞMASI

03.20: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindekileri taşıyan TC-ATA uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı’na indi. Erdoğan, havalimanında binlerce kişi tarafından karşılandı.

03.23: Darbeci askerler Hürriyet Gazetesi binasına girdi. CNN Türk stüdyolarına ve rejiye müdahale edildi.

04.15: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda kendisini bekleyen kalabalığa bir konuşma yaptı.

ASKERLER TESLİM OLDU

06.42: Boğaziçi Köprüsü’nü tanklarla kapatan darbeci askerler teslim oldu.

08.11: İstanbul’da hayat normale dönmeye başladı. Uçak, metro ve vapur seferleri yeniden yapılmaya başlandı.

08.55: Asker, Akıncı’daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığına operasyon düzenleyerek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ı kurtardı.

10.07: Genelkurmay Başkanlığı’ndan çıkan 700’e yakın silahsız er ve erbaş polise teslim oldu.

11.01: Genelkurmay Başkanı Vekili Orgeneral Ümit Dündar, “Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız ve TBMM, TSK ile tam bir dayanışma içinde demokrasinin ve hukukun yanında yer alarak bu darbe girişimini önlemiştir” açıklamasını yaptı.