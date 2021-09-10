Türkiye Türkiye onu konuşuyordu! Acı haber geldi, Müge Anlı'nın programında konuşan arkadaşı...

Türkiye onu konuşuyordu! Acı haber geldi, Müge Anlı'nın programında konuşan arkadaşı...

Türkiye

Türkiye onu konuşuyordu! Acı haber geldi, Müge Anlı'nın programında konuşan arkadaşı...

Küçükçekmece’de 4 Eylül tarihinde esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 24 yaşındaki Ahmet Çetin’i son gören kişi olarak bir Müge Anlı'nın programına çıkarak konuşan arkadaşı Murat K. çelişkili ifadelerinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifade veren Murat K. arkadaşının soyunarak dereye atladığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kayıp Ahmet Çetin’in eşyaları dere kenarına atılmış bir halde bulunmuştu.

10 Eylül 2021, Cuma 21:42 Son Güncelleme:
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Küçükçekmece’de polise başvuran Ahmet Çetin’in akrabaları 24 yaşındaki gencin 4 Eylül gününden beri kayıp olduğunu, öldürülmüş olabileceğini söyleyerek müracaatta bulundu. Kayıp müracaatı üzerine Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma açıldı. Bu arada kayıp gencin eşyaları Küçükçekmece, Hasanoğlu Deresine atılmış bir halde bulundu.

Polis olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlatırken, Ahmet Çetin’in kaybolduğu gün son gören kişi olan arkadaşı Murat K., bir televizyon kanalına bağlanarak olayla ilgili bilgi verdi. Ancak çelişkili ifadeler veren, olayı her seferinde başka şekilde anlattığı tespit edilen Murat K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gayrettepe’de bulunan Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine getirilen Murat K. kaybolan Ahmet Çetin’le ilgili sorgulandı. Şüpheli Murat K. poliste verdiği ifadesinde arkadaşıyla birlikte içki içtiklerini, Ahmet Çetin’in bir anda yerinden kalkarak soyunduğunu ve ardından dereye atladığını iddia etti. Murat K., Ahmet Çetin’in ailesinden çekindiği için olayı kimseye anlatmadığını söylediği öğrenildi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü söylediler.

MÜGE ANLI'DA KONUŞMUŞTU

Müge Anlı'nın canlı yayında sorduğu sorular karşısında bocalayan Murat Karakeleş, kaybolmadan önce sabah saatlerine kadar birlikte alkol aldığı arkadaşı Ahmet Çetin ve o geceyle ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söylemişti.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sabah'ın haberine göre; Müge Anlı, kayıp olarak aradığı 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in programın hemen ardından cansız bedeninin bulunduğu bilgisine ulaştı.

Cansız bedeni denizden çıkarılan şahsın ailesinin yaptığı teşhisin ardından Ahmet Çetin olduğu netleştirildi.

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