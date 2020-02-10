Dijital platform Oyunfor.com, 2019 yılında Türkiye’deki oyun harcamalarında kullanılan ödeme sistemleri hakkındaki verileri paylaştı. Paylaşılan verilere göre toplam tutar ve alışveriş sayısına göre kredi ve banka kartı kullanımı büyük ölçüde yaygın. Toplam tutara bakıldığında %70 kullanım oranına ulaşan kredi ve banka kartlarını %18 ile banka havalesi/EFT, %9 ile ön ödemeli kartlar, %3 ile mobil ödeme izliyor. Alışveriş adetlerinde ise ön ödemeli kartlar, banka havalesi veya EFT’nin önüne geçiyor.

Oyunfor.com Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, ödeme yöntemi verilerini “Oyunseverlerin ödeme metodu seçerken hıza ve masrafa önem verdiğini görüyoruz. 2019 yılında Türkiye’deki oyun harcamalarında kredi ve banka kartı kullanımı, tutara göre %70 oranına ulaştı. 2018’de bu oran %50’ydi. Ayrıca mobil ödeme de son derece pratik olmasına karşın beklentimizin altında gerçekleşti ve tutara göre %3, işlem sayısına göre %5 oranında kaldı” şeklinde değerlendirdi.

Kredi kartı ile harcama verilerinde tek çekimlerin, taksit ile aynı oranda (%50) olması da dikkat çekti. Oyunfor.com verilerinde taksitlendirme ile oyun harcaması yapanların düşük taksit sayılarını tercih ettiği görülüyor. Buna göre 3 taksit yaptıranların oranı %35 olurken, 6 taksit %10, 9 taksit %4, 12 taksit ise %1 olarak kaydediliyor.

Yaş gruplarına göre ödeme yöntemlerinde banka ve kredi kartı en çok 20-50 yaş aralığında popüler oldu. 20 yaş altındaki gençler ise en çok banka havalesi/EFT ve ön ödemeli kartları tercih etti. Benzer şekilde 50 yaş üzeri kullanıcılar için de kredi ve banka kartı kullanımı banka havalesinin ardında kaldı.

Dumanoğlu, “En yüksek sepet tutar ortalaması banka havalesi ve EFT ile gerçekleşiyor. Oyunfor.com’dan yapılan oyun harcamalarında bu tutar 500 TL, kredi ve banka kartlarında ise 250 TL ortalama ile yarı yarıya. Bunu ön ödemeli kartlar ve mobil ödeme izliyor. 2019 yılında ortalama 150 TL olan oyun harcaması, 2020 Ocak ayı içerisinde 250 TL’ye yükseldi. Henüz, beklenen oyunların büyük bölümü tanıtılmadı, bu sene içerisinde yeni oyunların çıkışıyla bu harcamaların benzer bir seviyede kalmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.





TOPLAM TUTARA GÖRE ÖDEME YÖNTEMLERİ

%70 Kredi/banka kartı

%18 Banka Havalesi

%9 Ön ödemeli kartlar

%3 Mobil ödeme





İŞLEM SAYISINA GÖRE ÖDEME YÖNTEMLERİ

%75 Kredi kartı

%12 Ön ödemeli kartlar

%8 Banka Havalesi

%5 Mobil ödeme





YAŞ GRUPLARINA GÖRE ÖDEME YÖNTEMLERİ

20 yaş altı kullanıcılar:

%55 - Banka havalesi /EFT

%25 - Ön ödemeli kart

%13 - Kredi kartı

%2 - Mobil ödeme





20-50 yaş aralığındaki kullanıcılar:

%75 - Kredi kartı

%20 - Banka havalesi/EFT

%4 - Ön ödemeli kart

%1 - Mobil ödeme





50 yaş üstü kullanıcılar:

%45 - Banka havalesi/EFT

%35 - Kredi kartı

%19 - Ön ödemeli kart

%1 - Mobil ödeme





EN YÜKSEK SEPET TUTARI ORTALAMASI

Banka havalesi/EFT: 500 TL

Kredi/banka kartı: 250 TL

Ön ödemeli kart: 75 TL

Mobil ödeme: 25 TL





KREDİ KARTI TAKSİT SAYILARI

Tek çekim: %50

3 taksit: %35

6 taksit: %10

9 taksit: %4

12 taksit: %1