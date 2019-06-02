Türkiye - Özbekistan (CANLI)
A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında Özbekistan'ı konuk ediyor
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Özbekistan karşısında 1-0 öne geçiyoruz!
GOOOL Türkiye 1-0 Özbekistan (Zeki Çelik 17')
EURO 2020 mücadelelerine hazırlık mahiyetinde oynanacak karşılaşmada Türkiye, Özbekistan'ı konuk ediyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 21.00'da başladı.
İLK 11'LER
Türkiye: Sinan Bolat, Zeki, Merih Demiral, Çağlar, Emre Taşdemir, Dorukhan, Oğuzhan, Efecan, İrfan Can, Yunus Mallı, Enes Ünal
Özbekistan: Eldorbek, Davron, Yegor, Ismailov, Farrux, Odiljon, Fozil, Odil, Quvandiq, Jaloliddin, Eldor