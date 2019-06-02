EURO 2020'ye gitmeyi hedefleyen Türkiye 8 Haziran'da gruptaki 3. maçını güçlü Fransa karşısında oynayacak. Fransa maçı öncesi ise A Milli Takım Özbekistan'la hazırlık maçına çıkıyor. Yunanistan'ı hazırlık maçında 2-1'lik skorla yenen Milliler bu maçtan da galibiyetle ayrılıp moral ve motivasyon kazanma peşinde...

Mücadeleyi kaçırmak istemeyen vatandaşlar ise "Türkiye Özbekistan maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu yöneltiyor.

TÜRKİYE ÖZBEKİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Özbekistan mücadelesi bu akşam saat 21.00'de Alanya Oba Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmada Sırbistan Futbol Federasyonundan Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bu akşam oynanacak maç öncesi takımların muhtemel 11'leri şöyle:

TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Abdülkadir Ömür, Emre Belözoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman

ÖZBEKİSTAN: Kuvvatov, Tursunov, Tutkhtakhodzhaev, İsmailov, Zoteev, Khamrobekov, Akhmedov, Giyasov, Alibaev, Masharipov, Shomurodov