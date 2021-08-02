2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda çeyrek finale çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup ederek grup aşamasını galibiyetle kapattı.

Ariake Arena'daki karşılaşmada setlerde 1-0 geriye düşen Filenin Sultanları, sonraki periyotta toparlanıp 2-1 öne geçti. Rusya dördüncü sette millilerimize üstünlük kurdu. Beşinci sete ağırlığını koyan Filenin Sultanları bu maçı kazanmayı bildi.

RAKİP SIRBİSTAN YA DA GÜNEY KORE OLACAK

Milli Takımımız bu sonuçla çeyrek finalde güçlü Brezilya ile eşleşme ihtimalini yok etti. Sultanlar, çeyrek final turunda Sırbistan veya Güney Kore ile karşılaşacak.

TÜRKİYE - RUSYA: 3-2

1. SET: 25-21 Rusya lehine

2. SET: 25-23 Türkiye lehine

3. SET: 25-23 Türkiye lehine

4. SET 25-15 Rusya lehine

5. SET: 15-10 Türkiye lehine