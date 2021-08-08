Türkiye Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 15 personel alımı yapacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 15 personel alımı yapacak

Türkiye

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 15 personel alımı yapacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 15 personel alımı yapacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 13 Ağustos 2021 olarak açıklandı.

08 Ağustos 2021, Pazar 17:15 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 15 personel alımı yapacak. Başvuru şartları belli olan ilana son başvuru tarihi 13 Ağustos 2021 olarak açıklandı.

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