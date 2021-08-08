Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 15 personel alımı yapacak. Başvuru şartları belli olan ilana son başvuru tarihi 13 Ağustos 2021 olarak açıklandı.

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