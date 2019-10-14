Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı işçi alıyor

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İstanbul yerleşkesinde çalıştırılmak üzere, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alımı yapacak. Adaylar insan kaynakları personeli, mutemet, satın alma görevlisi ve telefon santrali operatörü olarak görev yapacak.

Başvuru yapacak adayların ilanda bulunan özel şartları taşımaları gerekiyor. Başvurular İŞKUR’un internet sitesi üzerinden online olarak alınacak. Son başvuru tarihi ise 18 Ekim.

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