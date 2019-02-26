Türkiye sağlık turizminde 3. sırada

Türkiye İhracatçılar Meclisi, “Türkiye’nin 500 Hizmet İhracatçısı” araştırmasında “Diş Tedavi Hizmetleri” kategorisinde 1. olduğunu, “Sağlık Hizmetleri İhracatı” kategorisinde de 15. olduklarını ifade etti.

Diş Hekimi Ahmet Selvi “Yabancı hastalar en çok İmplant tedavisi, Estetik Gülüş Tasarımı (Hollywood Smile), kaplama uygulaması ve dijital diş hekimliği ile 1 günde diş tedavisi için bizi tercih ediyor. Tedavi ücretlerinin düşük olması tedavi kalitesiyle birleşince sağlık turizminde Türkiye’nin tercih edilmesi kaçınılmaz oluyor.” diye konuştu.

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİNDE 3. SIRADA

Türkiye’nin sağlık turizmde 3. sırada yer aldığını belirten Selvi, “Her ne kadar 2016 yılında sağlık turizmi gelirlerinde %15-20 düşüş yaşansa da Türkiye'yi sağlık turizmi nedeniyle ziyaret eden hasta sayısı 2013-2017 döneminde toplam 1 milyon 852 bin 975 oldu, ülkenin elde ettiği gelir ise yine aynı dönemde toplam 4,4 milyar dolar olarak bilinmektedir.

DİŞ TEDAVİSİNDE 4. SIRADA

Devletin sağlayacağı teşvikler ile 2023 yılında 20 milyar dolar olan hedefin tutturulacağına inanıyorum. Onkoloji tedavisinde Türkiye sağlık turizminin merkezi olma noktasında ilerliyor. Bunu tüp bebek tedavisi, organ nakli, ortopedi tedavisi, kalp cerrahi ve diş tedavisi takip ediyor. Sağlık turizmi ile Türkiye’ye gelen hasta sayılarına baktığımızda diş tedavisi 4’üncü sırada yer alıyor.



