Türkiye şehitlerini uğurluyor!

Zeytin Dalı Harekâtı'yla terör örgütlerinden arındırılan Azez bölgesinde, dün PKK/YPG'li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtıkları ateş sonucu Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir şehit oldu, Binbaşı Sıtkı Doğruer ise yaralandı. Şehit Özdemir'in cenazesi, bugün Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi. Şehidin cenazesi, ailesinin evine götürülüp, helallik alındı.

DEVLET ERKANI TÖRENDE

Şehit Özdemir için daha sonra Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Valisi Valip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda kişi katıldı.

BABA HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Oğlunun acı haberine aldıktan sonra rahatsızlanan ve hastanede tedaviye alınan şehidin babası Yaşar Özdemir, cenazeye katılamadı.

Şehidin annesi Kezban Özdemir, sağlık görevlileri eşliğinde tekerlekli sandalye ile törende yer aldı.

Şehidin eşi Hande Özdemir ile diğer yakınları da güçlükle ayakta durdu. Şehidin 2 yaşındaki kızı Eylül de törene getirilmedi.

'OĞLUM NEREYE GİDİYORSUN?'

Şehidin annesi Kezban Özdemir, tören alanına girişte kendisine taziyide bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yakasındaki oğlunun fotoğrafının severek, "Oğlum, kuzum, yavrum, Celaleddin'im nereye gidiyorsun, nereye gidiyorsun fidanım?" diyerek gözyaşı döktü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tören alanına girişte şehidin eşi, annesi ve diğer yakınlarıyla tokalaşarak, başsağlığı diledi.

Şehit Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra top arabasına konularak toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Mezarlığı'na götürüldü. Özdemir'in cenazesi, burada gözyaşları arasında defnedildi.

HAKKARİ ŞEHİTLERİ UĞURLANDI

Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerin sınır ötesinden yaptığı saldırı sonucu şehit olan 3 asker için tören düzenlendi.

Derecik ilçesinde devriye görevi yapan askerlere PKK'lı teröristlerce sınırın ötesinden yapılan saldırı sonucu şehit olan 3 asker için Hakkari'de tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, piyade sözleşmeli erler Mehmet Erdoğan, Ethem Barış ve Servet Akkuş'un Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Öz geçmişlerin okunması sırasında, saldırının ardından başlatılan operasyonlar sonucu 5 teröristin etkisiz hale getirilerek, şehitlerin kanının yerde kalmadığı belirtildi.

Duanın ardından şehitlerin naaşları, silah arkadaşları ve polisler tarafından omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde helikopterlere konuldu.

Şehit Erdoğan'ın cenazesi memleketi Adana, şehit Barış'ın cenazesi Konya, şehit Akkuş'un cenazesi de Afyon'a gönderilmek üzere Yüksekova'ya uğurlandı.

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğu, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı.

AA



