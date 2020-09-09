Türkiye Sigorta sektörü geliştirecek
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank’ın sigorta ve emeklilik iştiraklerinin Türkiye Varlık Fonu (TVF) çatısı altında birleşmesi tamamlandı.
09 Eylül 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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6 kamu sigorta şirketi artık Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik isimleriyle hizmet verecek. Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, “Birbirini tamamlayan müşteri potansiyeli, kanal-ürün dağılımı ve farklı alanlarda uzmanlıklara sahip kamu sermayeli 6 kurumun birleşmesi sayesinde çok güçlü sinerji alanları doğdu” diye konuştu.
Liderlik hedefi
Türkiye Sigorta olarak bu sinerji alanlarından Türkiye’ye ve ekonomiye en yüksek katkıyı üretmeyi amaçladıklarını belirten Benli, “Şirketimizin kuruluşunun, sektörün topyekun büyümesine ve gelişimine ivme kazandıracağına inanıyorum. Hedefimiz üretim ve kârlılıkta sürdürülebilir liderlik ve Türkiye dışında da faaliyetleri bulunan bir şirket konumuna ulaşmak. Tüm hedeflerimize başarıyla ulaşacağımıza inancımız tam. Çünkü Türkiye Sigorta olarak gücümüzü, adımızdan alıyoruz” dedi.