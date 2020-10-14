Futbol Türkiye Sırbistan (CANLI)

Türkiye Sırbistan (CANLI)

Futbol

Türkiye Sırbistan (CANLI)

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup 4. maçında Türkiye, Türk Telekom Stadyumu’nda Sırbistan ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

14 Ekim 2020, Çarşamba 22:31 Son Güncelleme:
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CANLI ANLATIM

GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL

Türkiye 2-2 Sırbistan

76.dk: Ozan Tufan

GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL! Haydi Milli Takım

Türkiye 1-2 Sırbistan

57.dk: Hakan Çalhanoğlu

GOL | Türkiye 0-2 Sırbistan

49.dk: Aleksandar Mitrovic (Penaltı)

İlk yarı sona erdi.

45.dk: İlk yarının sonunda en az 1 dakikalık duraklama süresi ilave edildi.

38.dk: Ceza sahası dışında topla buluşan Cengiz Ünder'in vuruşu çerçeveyi bulmadı.

27.dk: Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım'ın yerine oyuna girdi.

GOL | Türkiye 0-1 Sırbistan

21.dk: Sergej Milinkovic-Savic

18.dk: Kolarov'un ortasında Merih'in dokunduğu top kornere çıktı.

İlk 11'ler:

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Mahmut, Hasan Ali, Okay, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Kenan, Burak

SIRBİSTAN: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Ristic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Djuricic, A. Mitrovic

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