Türkiye Sırbistan (CANLI)
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup 4. maçında Türkiye, Türk Telekom Stadyumu’nda Sırbistan ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
14 Ekim 2020, Çarşamba 22:31 Son Güncelleme:
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CANLI ANLATIM
GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL
Türkiye 2-2 Sırbistan
76.dk: Ozan Tufan
GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL! Haydi Milli Takım
Türkiye 1-2 Sırbistan
57.dk: Hakan Çalhanoğlu
GOL | Türkiye 0-2 Sırbistan
49.dk: Aleksandar Mitrovic (Penaltı)
İlk yarı sona erdi.
45.dk: İlk yarının sonunda en az 1 dakikalık duraklama süresi ilave edildi.
38.dk: Ceza sahası dışında topla buluşan Cengiz Ünder'in vuruşu çerçeveyi bulmadı.
27.dk: Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım'ın yerine oyuna girdi.
GOL | Türkiye 0-1 Sırbistan
21.dk: Sergej Milinkovic-Savic
18.dk: Kolarov'un ortasında Merih'in dokunduğu top kornere çıktı.
İlk 11'ler:
TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Mahmut, Hasan Ali, Okay, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Kenan, Burak
SIRBİSTAN: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Ristic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Djuricic, A. Mitrovic