Türkiye - Sırbistan karşısında

Filede Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor. 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye ile Sırbistan arasındaki final mücadelesi adeta nefesleri kesiyor

08 Eylül 2019, Pazar 21:02 Son Güncelleme:
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Türkiye - Sırbistan karşısında

Milliler Olimpiyat ikincisi Sırbistan'ı yenerek Avrupa şampiyonluğu ipini göğüslemeyi planlıyor.

Türkiye, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Polonya'yı 3-1 yenerek 16 yıl sonra finale yükseldi. Miller final etabında Balkanlar'ın güçlü ekibi Sırbistan'la şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyor.

Bu heyecan dolu maç TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

1. SET: 25-20 (1-0)

2. SET: 21-25 (1-1)

3.SET 21-25 Sırbistan (1-2)

4.SET oynanıyor

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