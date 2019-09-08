Türkiye - Sırbistan karşısında
Filede Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor. 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye ile Sırbistan arasındaki final mücadelesi adeta nefesleri kesiyor
Milliler Olimpiyat ikincisi Sırbistan'ı yenerek Avrupa şampiyonluğu ipini göğüslemeyi planlıyor.
Türkiye, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Polonya'yı 3-1 yenerek 16 yıl sonra finale yükseldi. Miller final etabında Balkanlar'ın güçlü ekibi Sırbistan'la şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyor.
Bu heyecan dolu maç TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.
1. SET: 25-20 (1-0)
2. SET: 21-25 (1-1)
3.SET 21-25 Sırbistan (1-2)
4.SET oynanıyor