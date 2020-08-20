Türkiye-Sırbistan maçı Gaziantep’te
Gaziantep Valisi Davut Gül, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta Türkiye ile Sırbistan arasında 14 Ekim’de yapılacak milli maçın, kentte oynanacağını açıkladı.
20 Ağustos 2020, Perşembe 20:23 Son Güncelleme:
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Gaziantep Valisi Davut Gül, Kalyon Stadı’nın tahsisi için Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliğinden Gaziantep Futbol Kulübüne gönderilen resmi yazıyı sosyal medya hesabından paylaşarak, Türkiye-Sırbistan maçının kentlerinde yapılacağını duyurdu. Gül, maçın Gaziantep’te oynanmasına vesile olduklarını aktardığı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile diğer ilgililere de teşekkür etti.
AA
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