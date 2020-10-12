TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Rusya karşısında ilk 11'de oynamayan isimler rejenerasyon çalışması yaparken, ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular ise salonda gerçekleşen özel program dahilinde antrenman yaptı. Öte yandan alt baldırında ve adduktor kasında sakatlık yaşayan Efecan Karaca ve Rusya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ozan Kabak kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Sırbistan ile 14 Ekim Çarşamba günü yapacağı maçı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçta düdük çalacak Kabakov'un yardımcıları Martin Margaritov ve Diyan Valkov olacak.

Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.