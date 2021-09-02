Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda Polonya karşısında galip gelerek adını yarı finale yazdırmıştı. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı finalden önceki son durakta güçlü rakibi Sırbistan’ı mağlup ederek final heyecanına tüm Türkiye’yi ortak etmek istiyor. Peki, Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası yarı final maçı saat kaçta hangi kanalda?

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Nefes kesici Türkiye Sırbistan yarı final voleybol maçı, 3 Eylül Cuma günü oynanacak.

Şampiyonada üçüncülük ve final müsabakaları ise 4 Eylül’de gerçekleşecek.

FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONASI YARI FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası yarı final maçının saat ve kanal bilgisi henüz paylaşılmadı.

Bununla birlikte bu heyecanlı karşılamanın TRT SPOR YILDIZ, TRT Spor veya TRT 1 ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONASI YOLCULUĞU

Filenin Sultanları 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubunda yer alıyordu. 5’te 5 yaparak son 16 turuna çıkan A Milli Kadın Voleybol takımımız, bu turda Çekya'yı, Polonya da Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

TÜRKİYE 2 İKİNCİLİK VE 2 ÜÇÜNCÜLÜK ELDE ETTİ

En prestijli spor organizasyonlarından olan Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Rusya 6 kez Sırbistan ise 3 kez şampiyonluğa ulaştı. Batı Almanya, Polonya ve İtalya 2'şer kez mutlu sona ulaşırken, Hollanda, Çekoslovakya ve Bulgaristan ise birer kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Türkiye ise 14 kez yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) elde etti.