Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız Sırbistan ile mücadele edecek. Sporseverler internette sıklıkla Türkiye Sırbistan voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu aratıyor. İşte Türkiye Sırbistan voleybol maçı ile ilgili detaylar…

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda "Filenin Sultanları" liderlik peşinde. 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden "Filenin Sultanları" yoluna kayıpsız devam ediyor.

4'te 4 yapan ay-yıldızlılar, A Grubu’ndaki beşinci ve son maçında bugün Sırbistan ile liderlik mücadelesine çıkacak.

Millilerimiz, A Grubu'nda 4'te 4 yapan bir diğer ekip olan Sırbistan'ı yendiği takdirde grubunu lider tamamlayacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak olan kritik mücadele saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.



