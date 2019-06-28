Türkiye Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda mücadele eden Türkiye, şampiyonadaki ikinci maçında Slovenya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…