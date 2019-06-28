Türkiye Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda mücadele eden Türkiye, şampiyonadaki ikinci maçında Slovenya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında İtalya'ya 57-54 yenildi. İlk mağlubiyetinin ardından gözler Slovenya maçına çevrildi. Peki, Türkiye Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye Slovenya maçının detayları…
16 takımın katıldığı 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın ikinci gününde A Milli Kadın Basketbol Takımımız Slovenya ile karşılaşacak.
Ay-yıldızlılar bugün 17:00’de Sırbistan’ın Niş kentinde Cair Spor Merkezi’nde Slovenya ile karşılaşacak. Türkiye Slovenya maçı NTV’den yayınlanacak.
Avrupa Şampiyonası’nı ilk 6’da tamamlayan takımlar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için elemelere katılma hakkı kazanacak. 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası 7 Temmuz’a kadar devam edecek.