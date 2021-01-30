Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Saha Sorumlusu İstihdam edecek
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Saha Sorumlusu İstihdam edeceğini duyurdu.
30 Ocak 2021, Cumartesi 17:16 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre "Başvuruların istenilen belgelerle beraber son başvuru tarihi 29.01.2021 saat 18.00 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese elektronik postayla ulaştırması gerekmektedir" açıklaması yapıldı.